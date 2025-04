Temores sobre demanda e diálogos com Irã derrubam preços do petróleo

Os operadores "seguem preocupados com a destruição da demanda resultante de uma desaceleração da economia americana, que se propagaria para a economia mundial", comentou à AFP o analista Robert Yawger, da Mizuho USA, citando vários informes recentes.

A Opep revisou levemente para baixo sua previsão de crescimento da demanda de petróleo para 2025, principalmente devido às tarifas alfandegárias dos Estados Unidos, segundo o seu informe mensal, publicado na segunda-feira passada.

O bloco antecipa, no entanto, que a demanda do petróleo no mundo aumentará em 1,3 milhão de barris por dia (mb/d) em média este ano, contra 1,4 mb/d previsto em março, para um total de 105,05 mb/d.

A Agência Internacional de Energia (AIE) também revisou para baixo o aumento da demanda mundial de petróleo no ano devido à escalada das tensões comerciais vinculadas às tarifas, que impactam as perspectivas econômicas, segundo anunciou na semana passada.

As relações entre o Irã e os Estados Unidos parecem se distender após uma rodada de diálogos sobre o programa nuclear iraniano no sábado. Ambas as partes preveem se reunir esta semana e Washington mencionou "progressos" nos diálogos.

"As negociações avançam", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Arghchi, depois da segunda rodada de diálogos com mediação de Omã.