Com os bombardeios, Rússia tenta exercer 'pressão' sobre EUA, diz Zelensky

O ataque coincidiu com as até agora infrutíferas gestões diplomáticas do presidente americano Donald Trump, que durante a campanha eleitoral prometeu terminar com a guerra em 24 horas, iniciada em fevereiro de 2022 com a invasão da Ucrânia pelas tropas russas.

Na quarta-feira, Trump afirmou que havia alcançado um acordo com Moscou, mas não com Zelensky, a quem criticou por não aceitar a ocupação russa da península da Crimeia, anexada pela Rússia desde 2014.

