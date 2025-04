Ex-presidente Fernando Collor é preso por corrupção

A ordem de prisão foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e será submetido à homologação do plenário da Corte nesta sexta-feira.

Collor deve permanecer preso preventivamente em Maceió "até decisão do STF", disse a fonte.

Sua equipe de defesa recebeu a decisão com "surpresa e preocupação", segundo um comunicado à imprensa.

Collor não é o único ex-presidente brasileiro a ter problemas com a Justiça. Desde o fim da ditadura militar (1964-1985), quatro dos sete ocupantes do Palácio do Planalto foram, em algum momento, condenados, presos ou afastados do cargo.

E o ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2022) está prestes a ser julgado por tentativa de golpe após ter sido derrotado em sua tentativa de reeleição.

