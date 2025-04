FBI prende juíza nos EUA por obstruir prisão de migrante

Ele acrescentou que o migrante foi preso após uma perseguição a pé.

"Felizmente, nossos agentes perseguiram" o indivíduo e ele "está sob custódia desde então, mas a obstrução da juíza aumentou o perigo" para as pessoas que estavam ali, disse. Minutos depois, ele apagou a mensagem.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, confimou a prisão de Dugan que, segundo as autoridades, ocorreu na manhã desta sexta-feira no tribunal "por supostamente ajudar um estrangeiro ilegal evitar uma prisão" que agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas iriam efetuar.

"Ninguém está acima da lei", publicou Bondi no X.

- Comparecimento judicial -

Dugan, eleita juíza em 2016, compareceu nesta sexta-feira ante um juiz americano no tribunal federal do centro de Milwaukee, onde não fez comentários publicamente, informou o Milwaukee Journal Sentinel.