Irã e EUA concluem terceira rodada de negociações sobre programa nuclear

A emissora iraniana informou que as "conversas técnicas e entre especialistas de ambas as delegações" entraram "em uma fase de detalhes minuciosos sobre as demandas e expectativas mútuas".

As delegações presentes na capital omanita, Mascate, "retornarão às respectivas capitais para consultas", acrescentou o canal.

Badr Albusaidi, o chanceler de Omã, país que atua como mediador, informou que as negociações serão retomadas na próxima semana.

Um alto funcionário americano, que falou sob condição de anonimato, descreveu as conversas como "positivas e produtivas". "Ainda há muito a ser feito, mas houve avanços rumo à obtenção de um acordo", declarou.

Teerã e Washington, que não mantêm relações diplomáticas há mais de quatro décadas, iniciaram conversas há duas semanas para restringir o desenvolvimento nuclear do Irã a fins civis, em troca do levantamento das sanções.

As negociações começaram por volta das 06h00 GMT (03h00 de Brasília), com as delegações reunidas em salas separadas e se comunicando através dos anfitriões, informou Esmail Baqai, porta-voz do chanceler iraniano.