Tropas da Índia e do Paquistão trocam tiros na Caxemira

Islamabad negou seu envolvimento e qualificou as tentativas de vincular o Paquistão ao ataque como "frívolas".

"Durante a madrugada de 27 para 28 de abril (...) o Exército do Paquistão iniciou disparos não provocados com armas pequenas pela Linha de Controle", afirmou o Exército indiano em referência à fronteira de fato no território disputado.

"Os soldados indianos responderam de maneira rápida e efetiva", acrescenta o comunicado militar.

Após o ataque de 22 de abril, Nova Delhi rebaixou as relações diplomáticas, retirou os vistos para paquistaneses, suspendeu um acordo para compartilhar água e anunciou o fechamento da principal passagem na fronteira terrestre entre os dois países.

Em resposta, Islamabad ordenou a expulsão de diplomatas e assessores militares indianos, cancelou vistos para indianos e proibiu o acesso de aviões indianos ao seu espaço aéreo.

A ONU fez um apelo para que os dois países demonstrem "máxima moderação" e resolvam suas divergências pacificamente.