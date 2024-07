Candidatos ao Concurso Unificado poderão anotar respostas das provas

No período vespertino, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). À tarde, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas - de múltipla escolha - de conhecimentos específicos.

Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas (de múltipla escolha). As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Cartão de Confirmação

O Cartão de Confirmação de Inscrição será liberado no dia 7 de agosto, no site da banca examinadora do certame, a Fundação Cesgranrio [https://cpnu.cesgranrio.org.br/login ]. Todos os candidatos devem verificar possíveis mudanças nos locais de aplicação das provas, após três meses de adiamento da prova devido à situação de emergência que afetou o Rio Grande do Sul, consequência das fortes chuvas em maio.

Para consultar o cartão, o participante deve acessar a área do candidato com login e senha únicos do portal do governo federal, o Gov.br

Embora não seja obrigatório, o MGI recomenda que o participante leve o cartão de confirmação no dia das provas remarcadas.