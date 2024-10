Ponte JK receberá 1º evento internacional de high diving no Brasil

A Ponte JK, em Brasília, será palco, a partir do dia 11 de outubro do primeiro evento internacional de high diving (modalidade derivada dos saltos ornamentais, que integra o programa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos desde 2013) sediado no país, com provas da Copa do Mundo e do Mundial Júnior da modalidade, anunciou a Saltos Brasil nesta terça-feira (1).

"É uma sensação única saltar de um dos cartões-postais de Brasília. Saltei dos 15 metros de altura em 2023 e agora vou também dos 27 metros. Será diferente desta vez por não ser treinamento, e sim uma competição de altíssimo nível", declarou Miguel Cardoso, que, durante a preparação para o Campeonato Pan-americano Júnior de high diving, teve a oportunidade de saltar da Ponte JK em um treinamento organizado pela Saltos Brasil.

Na competição que irá até o dia 13 de outubro, o Brasil será representado por sete atletas: Jaki Valente, Paty Valente e Jucelino Júnior na competição adulta, Janine Freitas, Gabriel Perdigão e Rafael Borges no campeonato para jovens de até 19 anos, além de Miguel Cardoso nos dois campeonatos.