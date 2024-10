Saiba o que é Doença de Crohn, que afeta o jornalista Evaristo Costa

Síndrome inflamatória do trato intestinal, a Doença de Crohn, que afeta o jornalista Evaristo Costa, atinge predominantemente a parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso (cólon), mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal.

O apresentador contou nesta terça-feira (1º) que perdeu mais de 22 quilos em três semanas por conta da inflamação. De acordo com o glossário do Ministério da Saúde, trata-se de uma doença crônica, provavelmente provocada por desregulação do sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo.



A Doença de Crohn não tem cura. As terapias disponíveis contribuem para reprimir o processo inflamatório desregulado, ajudam a reduzir a inflamação e a controlar os sintomas.

