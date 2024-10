SP teve setembro com chuvas abaixo e temperaturas acima da previsão

No mês de setembro, a cidade de São Paulo teve chuvas abaixo do previsto, enquanto as temperaturas ficaram acima do esperado. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, setembro terminou com chuvas 76,9% abaixo da expectativa na capital paulista, com uma média de 15,8 milímetros (mm) de chuva, enquanto o esperado para todo o mês seria em torno de 68,5 mm.

Já em relação à temperatura, o esperado para o mês era de mínima em torno de 15,2 graus Celsius (ºC) e máxima de 25,9ºC, mas o constatado em setembro deste ano foi de mínima em torno de 16,4ºC e máxima de 29ºC.

Desde esta segunda-feira (30), a Defesa Civil Municipal mantém toda a capital paulista em estado de atenção para altas temperaturas. Segundo o CGE, estas condições meteorológicas dificultam a dispersão de poluentes e favorecem a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar.