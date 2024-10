B20 Brasil reúne empresas e países-membros em São Paulo

Começa nesta quinta-feira (24), em São Paulo, o principal fórum do setor privado do G20, o Business 20 (B20) Brasil. O evento vai reunir líderes de empresas e dos governos dos países-membros para apresentar e discutir as recomendações listadas por sete forças-tarefas e o conselho de ação. A plenária se estende até a sexta-feira (25), aberta ao público e gratuita. As inscrições devem ser feitas no site do evento.

Segundo a organização, serão abordados os principais temas da presidência brasileira do G20, como o combate à fome e à pobreza, e a promoção de uma transição energética justa. Os temas definirão a lista final de recomendações quserá entregue à liderança do G20 na plenária geral do grupo, em novembro.

Os anfitriões do evento são presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban; o chair do B20 Brasil, Dan Ioschpe; e a sherpa do fórum empresarial, Constanza Negri. O encontro reunirá ainda os oito líderes das forças-tarefas do secretariado: CEOs Ricardo Mussa, da Raízen; Francisco Gomes Neto, da Embraer; Gilberto Tomazoni, da JBS; Paula Bellizia, da Ebanx; Luciana Ribeiro, da eB Capital; Fernando de Rizzo, da Tupy; além de Walter Schalka, membro do conselho da Suzano; e Claudia Sender, integrante de distintos conselhos de multinacionais.