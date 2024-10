Com educação midiática, estudantes são aliados no combate a fake news

"Percebemos que, nos países que perdem a democracia, os cursos de jornalismo tendem a ficar mais infantilizados. Por isso a Unesco criou um modelo do curso de jornalismo, com o objetivo de nivelar o conhecimento no mundo", disse.

Educação e comunicação

Assessora de políticas educacionais da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Vivian Melcop citou, como desafio a ser encarado pelas secretarias de Educação o de ajudar os estudantes a aprenderem a interpretar textos.

Segundo ela, a eficiência desse processo passa pela "horizontalidade entre educação e comunicação", levando em consideração o bom uso dos aparatos tecnológicos, em especial os midiáticos. "A Inteligência Artificial [IA] veio para ficar. Temos de ensinar como utilizá-la para seu benefício, e não para coisas ilícitas."

Estender essa preocupação a outros públicos, como os idosos, foi uma questão defendida pela conselheira Pilar Lacerda, do Conselho Nacional da Educação. "Não só as crianças. Todos somos dependentes do celular nos dias de hoje. Precisamos promover [de forma ampla] a compreensão de que a escola é o espaço da formação", disse ela, ao criticar posicionamentos apresentados com o intuito de diminuir esse papel fundamental da escola.

"Não à toa, quem mais propaga notícias falsas defende a escola militarizada; essa escola da instrução, onde crianças e jovens não vão refletir sobre as coisas", acrescentou Vivian, ao enfatizar que, nos dias atuais, "com tudo acontecendo ao mesmo tempo, temos dificuldade em diferenciar o que é e o que não é verdade".