EBC recebe dois prêmios Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos

A cerimônia teve a presença da diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos, que representou a diretoria da empresa no evento.

Prêmio

O Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos é considerado um dos mais importantes do jornalismo brasileiro.

Na edição deste ano, foram 601 produções inscritas, que disputaram nas categorias de Texto, Vídeo, Áudio, Multimídia, Fotografia, Arte e Livro-reportagem.

A comissão julgadora foi composta por Ana Luisa Zaniboni Gomes, curadora da 46ª edição do prêmio; Thiago Tanji, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo (SJSP); Iluska Coutinho, representante da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom); Mariana Valadares, representante da Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Tatiana Farah, representante da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI); Morgana Damásio, representante da Conectas Direitos Humanos; Vitor Blota, representante da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/ USP); Márcia Quintanilha, representante da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); Giuliano Galli, representante do Instituto Vladimir Herzog; Cláudio Aparecido da Silva e Fernanda Pereira, representantes da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo; Aline Rodrigues, representante da Periferia em Movimento; Raíza Cetra, representante da Artigo 19; Tatiane Maíra Klein, representante do Instituto Socioambiental; Carlos Eduardo Pestana Magalhães, representante da Comissão Justiça e Paz de São Paulo; Ricardo Ramos Filho, representante da União Brasileira de Escritores; e Suelaine Carneiro, representante da Geledés.