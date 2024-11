Brasileirão: Botafogo empata com Cuiabá e vê cair vantagem na ponta

Juventude respira

O Bahia teve o mesmo destino de seu maior rival e também saiu de campo derrotado neste sábado. O Esquadrão de Aço sofreu a virada do Juventude, que ganhou por 2 a 1 no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os baianos fizeram 1 a 0 no minuto inicial da partida, com o meia Cauly, mas sofreram a virada na etapa final, graças aos atacantes Lucas Barbosa, por cobertura, e Gabriel Taliari, com chapéu para cima do goleiro Marcos Felipe.

O Tricolor não vence há cinco jogos e sofreu a terceira derrota seguida nesta sequência. A equipe comandada por Rogério Ceni soma 46 pontos, na oitava posição. Os gaúchos, por sua vez, foram a 37 pontos, no limite da zona de rebaixamento.

Cruzeiro desencanta

Em outro compromisso deste sábado, o Cruzeiro aproveitou novo tropeço do Bahia para assumir a sétima colocação, derrotando o Criciúma por 2 a 1 no Mineirão. A Raposa foi a 47 pontos, enquanto o Tigre continua com 37 pontos, ainda fora do Z4, ficando à frente do Juventude na classificação por ter um saldo de gols melhor.

A equipe celeste, que não ganhava há sete rodadas, chegou ao primeiro triunfo sob comando de Fernando Diniz no Brasileiro com gols dos atacantes Kaio Jorge e Gabriel Veron. O meia Allano descontou para os catarinenses.