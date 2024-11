Brasil vai à final do Sul-Americano de Beisebol após 10 a 0 no Chile

"O beisebol é um jogo difícil, temos equipe para jogar de igual para igual", disse o defensor.

Diferentemente da edição anterior do Sul-Americano, cujo vencedor assegurou vaga para o Pan de Santiago, esta edição do torneio em Lima não classifica a nenhuma outra competição. No entanto, garante pontos para o Brasil no ranking mundial, fundamentais para pavimentar a classificação olímpica. O beisebol é uma das novas modalidades incluídas no programa olímpico a partir de 2028 - as demais são softbal (versão feminina do beisebol), críquete, flag football, lacrosse e squash.

O próximo compromisso da seleção será em março de 2025, quando ocorrem as eliminatórias para eliminatórias para o Wordl Baseball Classsic (WBC), o equivalente à Copa do Mundo da modalidade.

Resultados - fase classificatória

17/11 - Brasil 0 x 2 Argentina

18/11 - Brasil 10 x 0 Chile