Depay brilha e Corinthians vence para ficar perto da Pré-Libertadores

Graças aos três pontos somados dentro de casa, o Timão agora ocupa a 7ª posição da classificação com 53 pontos. Já o Bahia, que também tenta se garantir na fase prévia da competição continental, acabou ficando na 8ª colocação com 50 pontos.

Apoiado por sua fiel torcida, o Corinthians não demorou a abrir o placar em Itaquera. Logo aos 11 minutos do primeiro tempo o peruano André Carrillo roubou a bola no meio de campo e tocou para Yuri Alberto, que lançou Memphis Depay em profundidade. O holandês avançou pela direita e bateu cruzado. A bola acabou desviando em um defensor do Bahia e encobriu o goleiro Marcos Felipe.

Aos 48 minutos o trio do Timão voltou a funcionar. Desta vez com Depay recuperando a bola e tocando para Carillo, que acionou Yuri Alberto na ponta direita. Com liberdade, o centroavante avançou e bateu colocado para ampliar o placar.