São Paulo tem aumento de homicídios e latrocínios em novembro

O estado de São Paulo registrou 214 homicídios dolosos - quando há intenção de matar - no mês de novembro deste ano. Foram cinco casos a mais do que no mesmo mês do ano passado, quando o crime teve 209 registros. O número de vítimas passou de 224 para 226.

Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP-SP), que divulgou nesta segunda-feira (30) as estatísticas criminais de novembro.

Os latrocínios - roubo seguido de morte - também tiveram mais registros no mês, com 16 casos. No ano passado, foram 12 boletins de ocorrência deste crime em novembro.