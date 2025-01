Hoje é Dia: Dia de Reis, Charlie Hebdo e Elvis Presley são destaques

YouTube video player 0:00 / 0:00

No dia 11, dois acontecimentos também chamam atenção no mundo da música: o aniversário de 80 anos de Geraldo Azevedo (autor de sucessos como "Dia Branco" e "Táxi Lunar") e os 40 anos da primeira edição do Rock in Rio. Geraldo já foi destaque na TV Brasil em participações no Todas as Bossas e no Samba da Gamboa, enquanto o festival foi lembrado em um especial do site das Rádios EBC.

Outras Datas

No dia 7, é comemorado no Brasil o Dia da Liberdade de Culto. A data, que reforça o direito de praticar ou não qualquer religião, foi tema de uma matéria do Repórter Brasil em 2019.