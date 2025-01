Corpos são encontrados em compartimento do trem de pouso de avião nos EUA

Segundo um relatório feito pela Administração Federal da Aviação dos EUA em 2011, o compartimento do trem de pouso geralmente é usado por passageiros clandestinos. Eles não percebem como o espaço é pequeno quando as rodas estão retraídas e acabam esmagados. Segundo o relatório, cerca de 80% das pessoas que tentam viajar no compartimento do trem de pouso ou outros compartimentos externos do avião morrem.

Um caso semelhante aconteceu há algumas semanas no Havaí. Na véspera do Natal, um corpo foi encontrado no compartimento da roda de um avião que havia chegado de Chicago.