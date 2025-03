Lula entrega 789 novas ambulâncias para a frota do Samu

Para o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Hisham Hamida, o Sistema Único de Saúde (SUS) é "a maior política de inclusão social do mundo" e o Samu é a representatividade dessa universalização do acesso. Por isso, ele reforçou a importância de equipar adequadamente as equipes.

Universalização

O objetivo do governo é renovar toda a frota e universalizar o acesso ao serviço do Samu até o fim de 2026, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A meta é de que, em 2025, só estejam em operação veículos com até cinco anos de uso.

Dos veículos entregues hoje, 703 são para renovação da frota de 501 cidades em 13 estados. Cada um custou R$ 289 mil, totalizando R$ 203,1 milhões. Outras 86 Unidades de Suporte Avançado (USA) são para expansão do Samu em 72 cidades de 17 estados. Cada uma teve investimento de R$ 469,8 mil, no total de R$ 40,4 milhões.