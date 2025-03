Criminosos sequestram cinco ônibus na zona norte do Rio de Janeiro

Os cinco ônibus foram deixados no meio da pista sem as chaves, de forma a dificultar a remoção dos veículos. Um reboque foi acionado para liberar a via, na altura da rua Acaré.

Linhas

O Rio Ônibus - Sindicato das Empresas de Ônibus do Município do Rio de Janeiro - informou que os veículos usados como barricadas são os seguintes:

B27126 - 639 (Jardim América x Saens Pena)

A72045 - 422 (Grajaú x Cosme Velho)

B25588- 606 (Engenho de Dentro x Terminal Gentileza)