Autoridades emiráticas anunciam êxito de uma nova mediação do país na troca de prisioneiros russos e ucranianos

ABU DHABI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Ministério das Relações Exteriores anunciou o sucesso de uma nova mediação dos Emirados Árabes Unidos em relação à troca de prisioneiros entre a Federação Russa e a República da Ucrânia. As autoridades enfatizaram que o sucesso dos novos esforços reflete o status global dos EAU como um parceiro confiável no cenário internacional, especialmente pela Rússia e Ucrânia, o que resultou na libertação de prisioneiros de ambos os lados.

O ministério expressou gratidão aos governos dos países pela cooperação e resposta à mediação dos EAU para tornar o processo bem sucedido. Afirmou ainda o compromisso com os esforços contínuos para encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia, enfatizando sua posição consistente no apelo à diplomacia, ao diálogo e à redução da escalada, além de seus esforços para apoiar todas as iniciativas que mitiguem as repercussões humanitárias resultantes da crise.

A mediação dos EAU no início de janeiro de 2024 conseguiu libertar prisioneiros da Rússia e da Ucrânia, além de outra mediação bem-sucedida em dezembro de 2022, que levou à libertação e à troca de dois prisioneiros entre os Estados Unidos e a Federação Russa.