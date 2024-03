Equipe humanitária dos EAU no Chade continua a apoiar os refugiados sudaneses e a comunidade local

AMDJARASS, Chade, 4 de março de 2024 (WAM) -- A equipe humanitária dos Emirados na cidade chadiana de Amdjarass continua implementando seus programas humanitários e de ajuda aos refugiados sudaneses e à comunidade local na cidade e nas aldeias vizinhas.

Como parte da campanha do Ramadã, a equipe composta pelo Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), pela Fundação Humanitária e Beneficente Zayed bin Sultan Al Nahyan e pela Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, colaborou com a Cruz Vermelha do Chade na distribuição de itens essenciais. Esses itens incluíam artigos domésticos, utensílios de cozinha fornecidos pela Zayed Foundation e tâmaras para famílias carentes.

Jassim Al Naqbi, representante do ERC, afirmou a dedicação da equipe em aumentar seus esforços humanitários antes do Ramadã para atender às necessidades das famílias carentes durante o Mês Sagrado. Al Naqbi observou que o time se coordenou com a Cruz Vermelha do Chade para avaliar as necessidades nos vilarejos, cidades e campos de refugiados sudaneses restantes, enfatizando seu compromisso inabalável de atender às necessidades das famílias vulneráveis e responder aos apelos humanitários, especialmente durante o Ramadã.