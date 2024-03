Comitê Permanente de Direitos Humanos promove discussão com especialistas da ONU sobre direito ao desenvolvimento

ABU DHABI, 5 de março de 2024 (WAM) -- O Comitê Permanente de Direitos Humanos dos Emirados Árabes Unidos (PCHR, na sigla em inglês), em colaboração com a Academia Diplomática Anwar Gargash, organizou um evento que abordou as discussões em andamento sobre o projeto de Pacto sobre o Direito ao Desenvolvimento.

Presidido por Hind Alowais, diretora do PCHR, o evento contou com a participação do embaixador Zamir Akram, presidente-relator do Grupo de Trabalho da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento, e do professor Koen De Feyter, da Universidade de Antuérpia e ex-membro do Mecanismo de Especialistas da ONU sobre o Direito ao Desenvolvimento.

Reunindo embaixadores, a comunidade diplomática em geral e estudantes, a discussão explorou as origens e a conceituação da minuta do Pacto, seu conteúdo e princípios fundamentais no contexto dos direitos humanos e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.