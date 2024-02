Autoridade dos Museus de Sharjah participa da Jornada do Patrimônio do emirado com oficinas dinâmicas e acesso gratuito a museus

Um destaque da participação da SMA é o "Museums Express", uma iniciativa pioneira de museu em ônibus móvel. Operacional em datas selecionadas no Coração de Sharjah e em Dibba Al Hisn, a iniciativa permite que os visitantes explorem várias coleções do Museu Sharjah, oferecendo experiências educacionais exclusivas sobre rodas.

Além do acesso gratuito ao museu, a SMA organiza diversas oficinas, desde a criação de réplicas de torres e portas no Forte de Sharjah (Al Hisn) até a pintura de desenhos tradicionais no Bait Al Naboodah. Essas oficinas oferecem experiências práticas enraizadas no patrimônio cultural.

Além disso, as exposições da SMA mergulham profundamente na cultura e na arte dos Emirados, celebrando o patrimônio por meio de mídias como fotografia e artes plásticas.

A Jornada do Patrimônio de Sharjah, organizada anualmente pelo Sharjah Institute for Heritage, serve como uma plataforma para familiarizar as gerações atuais e futuras com as ricas tradições do passado, celebrando os costumes autênticos que definem o patrimônio dos Emirados.