Após greve de policiais no ES, Pezão pede reunião com cúpula da segurança do RJ

Pedro Ladeira/Folhapress O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB)

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), convocou para esta quarta-feira (8) uma reunião com a cúpula da segurança do Estado no Palácio Guanabara. O encontro terá a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Wolney Dias, e do secretário de Segurança, Roberto Sá.

A intenção do governador é se informar sobre a suposta movimentação de famílias de policiais nas redes sociais e traçar a estratégia a ser adotada caso aconteça uma ação semelhante à registrada no Espírito Santo.

No Estado vizinho, a paralisação de policiais militares já entrou no quinto dia e a situação ainda é tensa. Os policiais capixabas alegam que não podem sair dos quartéis bloqueados por familiares.