São Paulo vence Barcelona (2-0) no Equador e é 2º no Grupo B da Libertadores

A torcida que não parou de torcer durante os 90 minutos fez o clube reagir brevemente, mas não foi o suficiente para empatar no primeiro tempo.

Uma bola mal afastada pelo goleiro Javier Burrai piorou a situação dos anitriões no segundo tempo. Depois de Burrai tirar de soco, a bola caiu nos pés de Alisson, que com um movimento desviou a marcação e com um chute impecável fechou o placar.

Este foi o primeiro gol de Alisson pelo São Paulo nesta Libertadores.

Com a vitória, o tricolor se consolidou em segundo lugar com seis pontos, atrás do argentino Talleres (7 pontos) que nesta rodada também venceu: 2 a 0 sobre o Cobresal.

Com dois empates e uma derrota, o Barcelona ficou em terceiro com dois pontos. O Cobresal, com poucas esperança, é o último da chave com um.

- Barcelona melhora, São Paulo administra -

O intervalo foi bom para o Barcelona, que entrou em campo com vigor renovado. Em sete minutos, três jogadas perigosas aumentaram a tensão para a equipe comandada pelo técnico estreante, o argentino Luis Zubeldía.