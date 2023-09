Novo cangaço: líder de quadrilha especializada em explosões de agências bancárias é preso em SP

Um homem apontado como líder de quadrilhas especializadas em invasão de cidades e explosões de agências bancárias foi preso na quinta-feira, 31, por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil. Conforme a polícia, esta modalidade de crime é conhecida como 'novo cangaço'.

A prisão de Fausto Ricardo Machado Ferreira, de 45 anos, foi realizada no estacionamento de uma rede de fast-food na Avenida Ermano Marchetti, na Água Branca, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a investigação, em pouco mais de um mês, ele participou de cinco explosões no Estado de São Paulo, sendo considerado um criminoso de alta periculosidade.

A quadrilha explodiu duas agências bancárias no município de Santa Branca, no interior paulista, em 1° de julho deste ano. Vinte dias depois, ainda em julho, o bando voltou a atacar, desta vez, caixas eletrônicos instalados em um posto de combustíveis em Atibaia. O último ataque do novo cangaço, em 6 de agosto, destruiu dois estabelecimentos bancários no município de São Francisco Xavier, próximo à divisa de São Paulo com Minas Gerais.