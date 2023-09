Quando o calor acaba? Veja as previsões em SP e outras partes do Brasil

"O enfraquecimento do sistema de alta pressão atmosférica permite a formação de nuvens carregadas sobre Mato Grosso e Goiás e as pancadas de chuva voltam a ocorrer nesta quarta", acrescenta a Climatempo. A chuva deve permanecer até o fim de semana, o que fará as temperaturas diminuírem.

Onda de calor que atingiu a maior parte do Brasil nos últimos dias do inverno vai continuar na primavera

A estação das flores teve início no último sábado, 23, sob influência do fenômeno El Niño e, por isso, com previsão de temperaturas acima da média em grande parte do País e chuvas intensas na região Sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Segundo o coordenador-geral de Ciências da Terra do Inpe, Gilvan Sampaio, o El Niño deve influenciar o clima no Brasil até o início do ano que vem, reduzindo o volume de chuva nas regiões Norte e Nordeste.