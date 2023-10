CNJ marca para dia 18 mediação entre juiz desafeto de Moro e tribunal da Lava Jato

Um dia antes da avocação do processo pelo CNJ, no dia 20, o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou que o órgão nacional da magistratura adotasse "medidas cabíveis" sobre a investigação que tramitava no Paraná. Na ocasião, Toffoli ainda anulou uma decisão daquela Corte que anulou todas as decisões dadas por Appio no bojo da Lava Jato.

No despacho que determinou a avocação do caso, Salomão ressaltou ainda que os trabalhos da correição realizada no berço da Lava Jato levantaram "fatos novos" que justificavam a necessidade de o CNJ assumir a investigação que mira o juiz desafeto de Moro.

O corregedor nacional de Justiça apontou que a avocação tinha como objetivo a análise conjunta dos processos abertos na esteira da inspeção na Justiça Federal em Curitiba - com a abertura de investigações que miram expoentes da Operação - contribuindo para "uma melhor instrução e esclarecimentos dos fatos".