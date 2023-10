Chuva em SP provoca alagamentos e queda de árvores; não há vítimas

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) decretou estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo neste sábado, 7, por causa das fortes chuvas que atingem a capital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h49 na capital e na região metropolitana foram 70 chamados para queda de árvores; 33 para alagamento/enchentes e outros cinco de desabamento/desmoronamentos. Não houve pessoas socorridas.

De acordo com o banco de dados do CGE, até as 13h deste sábado foram registrados 80,6mm de chuva, o que equivale a 74,7% dos 107,8 mm esperados para todo o mês.