Lula nomeia para gabinete da Presidência advogado que trabalhou no escritório de Zanin

O advogado Luis Henrique Pichini Santos foi nomeado para o cargo de assessor do gabinete adjunto de Informações em Apoio à Decisão do Gabinete Pessoal da Presidência da República. A nomeação de Pichini, que trabalhou no escritório Teixeira Martins & Advogados, do agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, 10.

De acordo com seu perfil nas redes sociais, Pichini trabalhou por pouco mais de quatro anos na empresa de advocacia de Zanin como advogado criminalista. Na época, o agora ministro do STF já era advogado de Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava Jato.