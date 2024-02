Agroindústria enfrenta dificuldades diante da mobilização de auditores, diz ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou comunicado no qual informa que as agroindústrias produtoras e exportadoras de carne de aves, carne suína e ovos do Brasil estão enfrentando dificuldades diante da mobilização dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (AFFAs) com a operação que atrasa a emissão de Certificados Sanitários Internacionais (CSIs) para embarques de produtos.

A operação é parte de manifestação iniciada em fins de janeiro, que busca a reestruturação da carreira dos servidores públicos, "mas que também prejudica severamente os setores de proteína animal que sempre defenderam publicamente a valorização da carreira dos auditores".

De imediato, segundo a ABPA, a operação coloca em risco cargas vivas e compromete a importação e exportação de material genético, que são altamente sensíveis ao tempo de trânsito. "No curto prazo, o retardo das linhas de produção provocado pelo movimento poderá causar impacto na oferta de produtos", informa a associação na nota.