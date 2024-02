Camil quer explorar distribuição da companhia em MG

São Paulo, 21 - O CEO da Camil Alimentos, Luciano Quartiero, revelou planos para marcas adquiridas nos últimos anos pela companhia, citando a complementaridade entre elas como estratégia para ampliar a participação em diferentes mercados. A integração foi citada, durante o Camil Day, realizado nesta quarta-feira, 21, como foco da atuação para ampliação da presença da marca Camil em Minas Gerais e da Santa Amália em São Paulo. Queremos explorar distribuição da Camil em Minas Gerais, aproveitando a sinergia com a Santa Amália", disse Quartiero. "Também queremos trazer a Santa Amália para São Paulo, uma marca ainda pouco conhecida aqui", acrescentou, relatando a expectativa de capturar as sinergias entre essas marcas no período de 12 a 18 meses nos mercados mineiro e paulista. Quartiero também revelou planos para o Café União e disse que a marca deverá lançar produtos ao longo dos próximos meses, se aproximando do portfólio dos principais concorrentes. Ele também citou que as margens da marca estão reduzidas, mas que isso está relacionado com a conquista de participação no mercado.