'Fere sentimentos, inclusive meus', diz Jacques Wagner sobre comparação de Lula com Holocausto

Crise diplomática

As autoridades israelenses se indignaram com a declaração, deflagrando uma crise diplomática entre Brasil e Israel. Lula foi declarado como "persona non grata" em território israelense até que se retrate pelo teor do comentário, algo que interlocutores do governo veem como improvável. "Existe zero possibilidade de o presidente Lula pedir desculpas. Ele não fez nada de errado. Só citou fatos históricos", afirmou ao Estadão Celso Amorim, ex-chanceler do País e atual assessor de assuntos internacionais de Lula.

Pedido de impeachment

A nível nacional e no campo político, a declaração levou à articulação de um pedido de impeachment que passou de 100 assinaturas. A proponente Carla Zambelli (PL-SP) argumenta que, com a fala, Lula expôs o País a "perigo de guerra" e cometeu "hostilidade contra nação estrangeira", mas especialistas em Direito Constitucional ouvidos pelo Estadão não veem na declaração do petista um crime de responsabilidade que pudesse ser penalizado com impeachment.