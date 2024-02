Revista diária e mais: como Justiça mandou reforçar presídios federais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) determinou na terça-feira, 20, reforço das medidas de segurança dos presídios federais. Uma das medidas prevê revistas diárias em todas as celas, pátios e parlatórios das unidades após a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, algo inédito nesse tipo de cadeia.

As medidas adotadas internamente pelo MJSP determinam a realização de reparos na estrutura do presídio, como instalação de refletores em locais escuros e melhoria no sistema de câmeras.

O órgão ordena que seja feito um mapeamento para identificar a necessidade de instalar grades em locais que comportem dutos, sistemas de ventilação e sistema elétrico.