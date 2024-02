Chuva forte atinge o Rio; mãe e crianças são resgatadas na enxurrada

Fortes temporais atingiram o Rio de Janeiro, em especial a Baixada Fluminense e a zona oeste carioca, na noite de quarta-feira, 21. Nas redes sociais, viralizou um vídeo que mostra uma mãe e uma criança sendo resgatadas em meio a enxurrada. O centro-sul do Estado e a região metropolitana continuam em alerta para pancadas de chuva nesta quinta-feira, 22.

Em Nova Iguaçu, um dos municípios mais afetados, um vídeo registra o momento em que um passageiro de um ônibus resgata uma criança e a mãe de dentro de um carro, que instantes depois foi arrastado pela correnteza. Ao fundo, é possível ouvir passageiros acalmando a outra criança, dizendo que a irmãzinha e a mãe já estavam vindo. Pouco antes do registro, ainda durante a noite de quarta, o Rio Botas transbordou.

Por meio das redes sociais, o governador Cláudio Castro (PL) disse que o Estado do Rio está oferecendo apoio para a prefeitura de Nova Iguaçu. "Estou acompanhando a chuva que já atingiu alguns municípios nesta noite. A região de Nova Iguaçu é uma das mais afetadas."

Em Japeri, a prefeitura disse que equipes da Defesa Civil e de outras secretarias permaneciam mobilizadas nas ruas para atender os chamados da população.

Segundo o Alerta Rio, as condições atmosféricas no município do Rio de Janeiro serão influenciadas por áreas de instabilidade e ventos em altitude. "O céu irá variar entre nublado e parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuva moderada nos períodos da tarde e noite desta quinta-feira.

"O sol ainda aparece, mas aos poucos a nebulosidade presente provoca chuva isolada ainda no decorrer da manhã. A partir da tarde, nuvens carregadas vão se formando e há previsão de temporais. O centro-sul do Estado do Rio e a região metropolitana ficam em alerta", acrescenta a Climatempo.

Na sexta, 23, e no sábado, 24, as instabilidades diminuem na região, de acordo com a empresa de meteorologia.