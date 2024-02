Cunhada de Sarney é afastada do TJ do Maranhão, mas segue recebendo salário

A reportagem do Estadão entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Maranhão, que ainda não se manifestou até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto a manifestações.

Nelma assinou uma decisão liminar, no plantão do tribunal, em 2014, para garantir que o ex-auxiliar, José Mauro Bezerra Arouche, reprovado no concurso para delegatário, fosse reclassificado.

O Ministério Público defendeu a aposentadoria compulsória, maior punição disciplinar da magistratura, mas o CNJ decidiu pelo afastamento. Mesmo fora das funções ela terá direito à remuneração.

Os conselheiros concluíram que a desembargadora violou os deveres de imparcialidade, isonomia e prudência e a obrigação de manter conduta irrepreensível.

"A decisão, dotada de teratologia, prova de modo robusto a prática da falta funcional. Não havia urgência necessária para que o pedido liminar fosse formulado e analisado durante o plantão judiciário", defendeu o conselheiro José Rontondano, relator do caso.

