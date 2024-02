Agricultura vê certificação sanitária como fator-chave para alta da exportação

As exportações brasileiras de produtos agrícolas foram impulsionadas em 2023 pela adoção do serviço especializado de certificação sanitária, avaliou o Ministério da Agricultura em nota.

O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária executou novos procedimentos, permitindo ao governo certificar requisitos de segurança alimentar para China, Marrocos e países membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Na nota, o ministério destaca as exportações de 270 toneladas de castanhas, nozes e amêndoas em 2023 para os países árabes do CCG, sendo 32 toneladas de castanha-de-caju para Omã, 16 toneladas de castanha do Brasil e 18 toneladas de noz-pecã para a Arábia Saudita.