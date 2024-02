Fávaro discute cooperação com representantes do banco de desenvolvimento alemão

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu na quinta-feira, 22, representantes do KFW Bankengruppe, o banco de desenvolvimento da Alemanha, para uma reunião em que foram abordados temas relacionados ao fomento da agricultura sustentável e oportunidades de cooperação entre os países.

Segundo nota do ministério, Fávaro destacou o trabalho do governo federal na promoção de políticas voltadas para a sustentabilidade na agricultura, ressaltou a importância do estreitamento das relações Brasil-Alemanha e expressou confiança de que a parceria trará benefícios para as nações.

Durante a reunião, também foram apresentadas, pelo Ministério da Agricultura, as iniciativas do Plano Safra 2023/24, que busca fortalecer os sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. Cristiane Lalbach, membro do Comitê Diretivo do banco de desenvolvimento da Alemanha, enfatizou a intenção do banco em ampliar a cooperação com o Brasil, especialmente em projetos que apoiam a agricultura de baixo carbono.