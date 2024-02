Homem é preso por suspeita de concretar o corpo de mulher na zona sul de SP

Um homem, de 43 anos, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária, na noite de quarta-feira, 21, sob suspeita de matar e concretar o corpo de uma mulher na comunidade de Paraisópolis, zona sul da capital paulista. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a vítima foi encontrada sem vida em um imóvel da comunidade na noite de terça-feira, 20.

"Seu corpo foi localizado por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), órgão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que requisitaram perícia", disse. Ela foi vista pela última vez no sábado, 17. O caso segue sob investigação e as autoridades ainda não divulgaram mais informações sobre a ocorrência.