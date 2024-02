Tarcísio, Zema e Jorginho almoçam com Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes antes de ato

Três governadores presentes no ato pró-Bolsonaro da Avenida Paulista deste domingo, 25, almoçaram juntos com o ex-presidente antes de irem à manifestação, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Além do anfitrião Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (Republicanos), estiveram presentes Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina. Os governadores almoçaram com Jair Bolsonaro e Rogério Marinho (PL), líder da Oposição no Senado Federal, horas antes de irem ao protesto.

"Em defesa da liberdade e democracia", disse Rogério Marinho no X (antigo Twitter), na legenda da publicação. Tarcísio, Zema e Mello são três das principais autoridades políticas que marcaram presença no ato deste domingo. Além deles, outro chefe de Executivo estadual presente na Paulista foi Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás.

Quando o ato foi convocado por Bolsonaro, Jorginho Mello havia declarado que não poderia comparecer ao protesto por estar fora do País. Ele antecipou seu retorno ao Brasil para estar presente no ato.

Os governadores ocuparam posição de destaque no palanque do ato. Tarcísio de Freitas foi um dos primeiros a discursar, em fala repleta de elogios ao ex-presidente.