Estimativas da Abiove indicam menor produção de soja em 2023/24

São Paulo, 28 - A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) divulgou nesta quarta-feira, 28, dados atualizados com as estatísticas mensais do complexo soja no Brasil, até janeiro de 2024. Conforme estimativas da associação, a produção de soja no Brasil na atual safra 2023/24 deve alcançar 153,8 milhões de toneladas, em comparação com 156,1 milhões de t da projeção do mês anterior. A Abiove destaca que as estimativas da entidade têm como base os dados de produtividade média do Brasil reportados por suas empresas associadas. Nesse sentido, o rendimento médio das lavouras com a oleaginosa no atual ciclo foi revisado para 3.411 kg/ha em comparação com 3.597 kg/ha de 2022/23.O processamento da soja em grão foi mantido em 54,5 milhões de t, bem como as estimativas de produção do farelo e óleo, de 41,7 milhões de t e 11 milhões de t, respectivamente.As exportações do complexo soja também foram reavaliadas. As vendas para o exterior da soja em grão estão projetadas em 97,80 milhões de t, em comparação com 98,10 milhões de t na previsão anterior. Já as estimativas para farelo e óleo de soja foram mantidas, 21,6 milhões de t e 1,45 milhão de t, respectivamente. A expectativa de receita com essas exportações é de US$ 53,8 bilhões.