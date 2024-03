Mendonça sobre balas perdidas: 'Não há razão para que o Judiciário fomente inércia da Polícia'

O placar do julgamento está em 2 a 1. Os ministros Edson Fachin e Rosa Weber defenderam que o governo fluminense é responsável por vítimas de disparos durante operações quando não há conclusão sobre de onde partiu a bala. Já Mendonça divergiu parcialmente de Fachin, defendendo que o Estado possa se eximir da responsabilização civil, 'caso demonstre a total impossibilidade da perícia, mediante o emprego tempestivo dos instrumentos técnicos disponíveis, para elucidação dos fatos'.

Os ministros discutem um caso específico, o do assassinato de Vanderlei Conceição de Albuquerque em meio a troca de tiros entre traficantes e a Força de Pacificação do Exército. No bojo de tal processo reconhecida repercussão geral, ou seja, será fixada uma tese de julgamento que valerá para processos semelhantes em todo o País.

O assunto chegou à Corte máxima após um recurso dos familiares de Vanderlei contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio) que afastou a responsabilidade do Estado pela morte sob o argumento de que não teria restado comprovado que o disparo que alvejou a vítima tenha sido efetivamente realizado por militares.

O entendimento da Sétima Turma Especializada do TRF-2 foi a perícia foi inconclusiva em relação à origem do disparo do projétil que atingiu Vanderlei e assim não seria viável reconhecer o 'nexo de causalidade' entre a conduta do Estado e a morte - ponto chave para a responsabilização do Estado e o consequente dever de indenizar.

Já o relator do tema no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, discordou da Corte regional ressaltando que a Vanderlei foi atingido durante uma operação da Força de Pacificação do Exército no Complexo da Maré, sendo que, segundo relatório da Polícia Civil, é 'evidente' que a operação desencadeou a troca de tiros.

Para o relator, não é necessário saber que o projétil que atingiu Vanderlei foi disparado da arma dos militares ou dos traficantes, mas sim se houve operação da Força de Pacificação do Exército no momento e no local em que a vítima foi atingida. Segundo o ministro, ao realizar a operação em zona habitada e 'desencadear intensa troca de tiros', os militares descumprem 'com o seu dever de diligência, a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado'.