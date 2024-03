Militares são condenados por levarem mulheres para sexo na Ilha da Moela

O advogado do tenente alegou a inexistência do crime, sustentando que não teria havido a realização de ato libidinoso por parte do réu. Também contestou a quebra de cadeia de custódia de provas. Em nome do marinheiro, a Defensoria Pública da União, também contestou a integridade das evidências do processo. O advogado público ainda destacou que a versão de seu cliente era a de que ele 'teria convidado a mulher para um churrasco'.

Ao analisar o caso, o ministro Lúcio Mário de Barros Góes destacou o 'farto arcabouço probatório' do processo, que em sua avaliação, não apresenta 'mácula de ilegalidade'. Na avaliação do relator, apesar de algumas 'inconsistências acerca de questões circunstanciais', a prova oral colhida em juízo é 'coerente, coesa e apta a comprovar a imputação contida na denúncia'.