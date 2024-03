Eleições 2024: Erundina diz que volta de Marta ao PT é 'equívoco', mas reforça apoio a Boulos

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL) disse considerar um erro a reintegração de Marta Suplicy ao PT, mas indicou que apoiará a sua candidatura à vice-prefeita de São Paulo na chapa com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

"Acho que foi um equívoco a decisão do PT em relação a trazer (Marta) de volta ao partido para torná-la candidata a vice, mas isso já está dado. Temos uma chapa e estamos fazendo a campanha desta chapa", afirmou Erundina a jornalistas, durante evento da pré-campanha de Boulos em São Paulo neste sábado, 16.

Ela já havia feito críticas a Marta no passado. Em 2016, durante a corrida pela Prefeitura de São Paulo, Erundina disse que a então adversária apoiava um governo ilegítimo e machista, ao ter votado a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Naquele ano, Marta concorria pelo MDB, partido para o qual se filiou após três décadas no PT. Ambas foram derrotadas no pleito por João Doria (então no PSDB).