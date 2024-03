'Passarinheiros' foram elo entre irmãos Brazão e matador de Marielle há 25 anos, diz PF

A relação entre os irmãos Brazão, apontados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, e o autor do crime, o ex-PM Ronnie Lessa começou 20 anos antes dos homicídios, em 1999. Em delação, o assassino narrou que conheceu Chiquinho e Domingos "em um ambiente de passarinho, cavalo e mata", via Macalé, um miliciano próximo aos Brazão que era "passarinheiro nato", e Santiago, dono de um criadouro em Jacarepaguá.

Segundo Lessa, o primeiro encontro com os Brazão se deu nesse "criatório de passarinhos, com a reprodução de curiós e bicudos", na área da Chacrinha, na zona oeste do Rio. Lá morava "Santiago Gordo", dono do criadouro, que morava a cerca de 50 metros do haras dos Brazão. Lessa tinha uma relação de proximidade com Santiago. Macalé também frequentava o local - sendo que, 18 anos depois, intermediou a suposta encomenda, pelos Brazão, do assassinato de Marielle.

"Aquele ambiente ali de passarinho, cavalo e mata, porque é um lugar que se não tivesse favelizado era um lugar bonito, então aquele ambiente ali era uma coisa bacana até pra respirar, virou uma frequência. O Macalé, passarinheiro nato, eu me aventurava a ter um passarinho ou outro, mas meu negócio era mais beber cerveja e jogar sinuca e cerveja sempre gelada. Nesse ambiente eu conheci os Brazão, os irmãos, fui apresentado pelo Santiago nesse ambiente aí", narrou.