Lula visita frigorífico em MS e encontra empresários de montadoras em SP

Brasília, 12 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, terá compromissos em dois Estados diferentes nesta sexta-feira, 12. Ele vai ao Mato Grosso do Sul visitar uma planta frigorífica da JBS que acaba de ganhar licença para exportar para a China. Além disso, irá à inauguração da nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em São Paulo. Antes, reúne-se com representantes da Anfavea e de montadoras.A ida a Campo Grande pode ser considerada um aceno ao setor agropecuário, segmento no qual Lula encontra resistência. Lula realizará um ato para comemorar a habilitação de 38 unidades frigoríficas para vender carne para a China.