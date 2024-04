País pode chegar a US$ 1 tri de comércio exterior em 10 anos, diz Lula

Brasília, 12 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 12, que é possível o País chegar a US$ 1 trilhão de fluxo de comércio exterior em 10 anos. Ele deu a declaração em planta da JBS em Campo Grande, em uma cerimônia para comemorar a habilitação do frigorífico para exportar para a China."Hoje nosso fluxo, entre importação e exportação, já ultrapassa os US$ 560 bilhões. Eu dizia para o Fávaro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, 'se a gente tiver competência, se a gente trabalhar, a gente pode prometer para o povo brasileiro que em mais 10 anos a gente chega a US$ 1 trilhão de comércio exterior'", disse o presidente da República.