Polícia encontra mais de 3 toneladas de drogas entre peixes congelados no PA

A Polícia Civil do Pará apreendeu 3,2 toneladas de drogas na noite do sábado, 13, em uma embarcação no Rio Tocantins, em Abaetetuba, no sul do Pará. Segundo a polícia, é uma das maiores apreensões de drogas do País. Também houve quatro prisões em flagrante na operação Guardião do Norte.

"Durante a averiguação de uma embarcação, foi localizada uma carga de entorpecentes escondida entre 3 toneladas de peixes salgados e congelados", informa a Polícia Civil. As autoridades não revelaram qual foi o tipo de droga encontrada.

As investigações começaram após denúncias feitas aos órgãos de segurança. A operação foi montada pela Superintendência Regional do Baixo Tocantins, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial, Núcleo de Apoio à Investigação, Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e Polícia Militar.